Эти принты придадут яркости вашим образам и подчеркнут фигуру.

Летние принты 2024 года поражают своим разнообразием и смелостью. Дизайнеры со всего мира экспериментируют с текстурами, цветами и узорами, создавая уникальные и стильные образы. Этим летом в центре внимания такие принты, как змеиный, клетка, леопардовый, зебра, полоска, а также изображения на одежде фруктов и овощей.

Каждый из этих принтов имеет свои особенности и добавляет образам неповторимости и яркости. Стилист Анастасия Мальцева в своем Instagram показала, как лучше использовать эти принты.

Змеиный принт

Змеиный принт стал настоящим хитом этого сезона. Он добавляет образам роскоши и загадочности. Используется в различных вариациях - от total look до отдельных элементов, таких как обувь, сумки или аксессуары. Бренды демонстрируют змеиный принт в верхней одежде, платьях и даже в купальниках.

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Его цветовая гамма может быть разнообразной: от натуральных оттенков до ярких и даже неоновых цветов, что делает этот принт универсальным и актуальным для разных стилей.

Клетка

Клетка - это принт, который всегда остается актуальным и часто появляется в модных коллекциях. В сезоне лето 2024 года клетка представлена в разных вариациях и цветовых решениях, что делает ее универсальным элементом гардероба.

От классической черно-белой клетки до ярких и смелых сочетаний - этот принт добавляет динамичности и стильности образам. Особенно популярны мелкие клетки, которые используются в платьях, юбках, рубашках и костюмах.

Леопардовый принт

Леопардовый принт является безоговорочной классикой, которая не теряет актуальности из года в год. Он добавляет смелости и стильного акцента любому образу. В этом сезоне леопардовый принт можно найти на самых разнообразных тканях и фактурах: от легких прозрачных до тяжелых кожаных изделий.

Его часто сочетают с однотонными вещами для создания сбалансированных и в то же время выразительных образов.

"Зебра"

Принт зебры является частью большого тренда на анималистические узоры. Он добавляет образам экзотичности и динамичности. Этот принт часто используется в черно-белом исполнении, но также можно встретить более смелые цветовые вариации. Принт зебры хорошо сочетается с однотонными вещами и может быть использован как основной акцент или дополнительный элемент в образе.

Полоска

Полоска - один из универсальных и классических принтов, который в этом сезоне представлен в разных вариациях. Особенно популярны вертикальные полоски, которые создают эффект удлинения силуэта. Их можно увидеть на рубашках, костюмах, платьях и даже аксессуарах. Также актуальны тонкие полоски, которые добавляют элегантности и утонченности.

Принты с фруктами и овощами

Принты с изображением фруктов и овощей - это яркий и веселый тренд, который добавляет образам игривости и свежести. Эти принты часто используются в летних платьях, блузах и даже купальниках.

Они создают легкий и непринужденный стиль, идеально подходят для пляжного отдыха или летних прогулок. Часто встречаются изображения лимонов, вишен, ананасов, арбузов и других ярких фруктов, которые добавляют цвета и настроения.

Напомним, ранее мы писали, с чем носить клоги. Анастасия Мальцева назвала 5 трендовых комбинаций.

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