Среди этих вариантов вы найдете то, что придется вам по душе.

Уже завтра наступит весна, которая порадует на теплой погодой и приятным настроением. В этот прекрасный период каждой девушке хочется надеть все самое лучшее и идти покорять этот мир.

УНИАН рассказывает, какие вещи будут в тренде.

Брючный костюм

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Брючный костюм был популярен в прошлом году, в этом ничего не меняется. Его можно комбинировать как с обувью на каблуке, так и с кедами. Выбирайте тот стиль, который вам больше нравится, и вперед навстречу приключениям.

Жилетка

В этом году выбирайте дутую жилетку, но укороченную. Она идеально подходит как под спортивный стиль, так и под повседневный. Если вы активно проводите свои дни, то этот вариант именно для вас.

Спортивный костюм

Большинство модниц уже приобрели спортивные костюмы, потому что ценят комфорт, практичность и стиль. Весной стоит отказаться от флиса, чтобы не было жарно, а вот легкие костюмы из трехнитки будут в самый раз.

Платье из атласа

Это идеальный вариант для тех девушек, которые хотят подчеркнуть свою женственность и сексуальность. Оно идеально садится по фигуре. Если вам вдруг станет прохладно, то его можно комбинировать с джемперами или блузками.

Мини-платье

Мини-платье с открытыми плечами - маст-хев этого сезона. Оно не только пробудит в вас нежность и страсть, но и подарит вам ощущение легкости. Обязательно примерьте это платье, чтобы ощутить всю его силу.

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