За кудрями нужен особый уход.

Обладательницы вьющихся волос часто сталкиваются с тем, что локоны торчат в разные стороны. Не менее распространенной проблемой является сухость волос, которая приводит к их ломкости.

В материале УНИАН вы узнаете, как ухаживать за вьющимися волосы и какие средства вам помогут.

Уход за вьющимися волосами должен быть в несколько этапов. Ни один из них нельзя пропускать, чтобы не навредить луковицам и не испортить роскошные локоны.

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Стилисты утверждают, что перед мытьем волос обязательно нужно их расчесать. Однако в случае с вьющимися волосами это сыграет с вами злую шутку. Поэтому начинаем уход за кудрями именно с мытья головы.

Мытье волос

Чтобы ваши волосы были менее сухими и ломкими, рекомендуется мыть их увлажняющим шампунем с кератином. Нанесите шампуть по всей длине волос, тщательно вымыв их. Повторите эту манипуляцию два раза.

После этого вам нужно нанести маску минимум на 15 минут, которая разгладит ваши волосы и придаст им сияния. По прошествию этого времени смойте маску и нанесите кондиционер. Важно знать: полностью смывать кондиционер с вьющихся волос не надо. Они должны слегка оставаться жирными.

Масло и термозащита

Кончики волос обязательно нужно смазать маслом, в составе которого есть кокос, авокадо, карите, экстракт алоэ вера. Они содержат протеины шелка,поэтому ваши волосы всегда будут блестеть. Не забудьте и о термозащите, прежде чем будете использовать фен.

Укладка кудрей

Если вы хотите придать своим волосам форму, воспользуйтесь специальными средствами для укладки. Это может быть пенка, гель или любое другое фиксирующее средство. При этом учитывайте, что мусс или крем не дадут блеска.

Сушка кудрей

Идеальный вариант - это просушить волосы с помощью диффузора. Так они будут держать именно ту форму, которую вы хотите. В данном случае локоны лягут ровно, без "петухов". Если вам все же хочется объема и роскоши, можете просушить волосы обычным феном. Главное правило: сушить волосы нужно вниз головой.

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