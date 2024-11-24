Пять лет спустя после завершения культового ситкома "Теория большого взрыва", актеры Кейли Куоко и Джим Парсонс, сыгравшие любимую пару Пенни и Шелдона, снова появились вместе на публике.
Это радостное событие произошло в субботу, 23 ноября, на Бродвее. Кейли Куоко посетила спектакль "Наш город" ("Our Town"), в котором главную роль исполняет Джим Парсонс. Актриса поделилась фотографией из закулисья в своем Instagram, где она позирует вместе с Джимом.
"Посмотрите на Джима Парсонса! Это великолепно! Я удивила его", - подписала фото Кейли.
Дружба Джима и Кейли
"Теория большого взрыва", ситком о группе друзей-ученых, которые живут по соседству, завершился в 2019 году после 12 успешных сезонов. Сериал получил огромную популярность во всем мире, а его актеры стали настоящими звездами. Кейли Куоко и Джим Парсонс сыграли одну из самых любимых пар сериала - Пенни и Шелдона. Их отношения, полные юмора и теплоты, запали в сердца миллионов зрителей.
Несмотря на то, что сериал завершился, актеры остаются близкими друзьями. Они часто общаются и поддерживают друг друга в профессиональных и личных делах. Встреча на Бродвее стала очередным подтверждением их крепкой дружбы.
Кейли Куоко продолжает активно сниматься в кино и на телевидении. Недавно она сыграла главную роль в сериале "Стюардесса" ("The Flight Attendant"), который получил высокие оценки критиков и зрителей. Джим Парсонс также не останавливается на достигнутом. Он успешно играет в театре и озвучивает мультфильмы.
Встреча Кейли Куоко и Джима Парсонса на Бродвее вызвала шторм эмоций у фанатов "Теории большого взрыва". Они радуются, что актеры сохранили теплые отношения после завершения сериала и продолжают радовать своих поклонников новыми работами.
Напомним, актриса из "Теории большого взрыва" рассказала об ужасной травме на съемках.