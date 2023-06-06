Кейли Куоко получила серьезную травму на съемках.

Известная актриса Кейли Куоко рассказала, что однажды она едва не лишилась ноги. Это произошло на съемках сериала "Теория большого взрыва", примерно 15 лет назад.

Тогда Куоко было всего 22 года, для одной из сцен ей было нужно верхом кататься на лошади. Она упала, но травмировалась не из-за этого. Лошадь наступила на актрису и сильно повредила ее ногу.

В подкасте SmartLess Куоко рассказала, что у нее был сложный открытый перелом. Она слышала, как "трещали" ее кости. Актрисе пришлось перенести серьезную операцию. Перед ней она даже подписывала соглашение, в котором обещала, что не подаст в суд на хирурга, если ей придется ампутировать ногу.

Видео дня

К счастью, операция прошла успешно. Куоко вставили в ногу штифты и пластины, которые до сих пор там находятся. После наркоза актриса первым же делом посмотрела на ногу. Она боялась проснуться и понять, что ампутация все-таки состоялась.

Все это случилось в разгар съемок, из-за чего Куоко сильно переживала. Она боялась потерять работу, врачи говорили, что у нее не получится ходить в течение трех месяцев.

Однако Куоко быстро вернулась к съемкам. Уже через неделю она ходила, опираясь на "ботинок" из гипса. А через две недели она снова появилась на съемочной площадке.

Кто такая Кейли Куоко

Актрисе 37 лет. Она прославилась, сыграв Пенни в "Теории Большого взрыва". Помимо этого, Куоко снималась в сериалах "Бортпроводница", "Юный Шелдон", а также в фильмах "Харли Квин" и "Милая встреча".

В марте 2023 года актриса впервые стала матерью. Она родила дочь от Тома Пелфри. Малышку они назвали Матильдой.

Вас также могут заинтересовать новости: