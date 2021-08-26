Эти знаменитости потрясающе выглядят и в 40, и в 60 лет.

Знаменитости часто поражают фанатов молодым внешним видом и подтянутой фигурой в почетные годы. Некоторые звезды совсем не меняются с возрастом и выглядят точно так же, как в начале карьеры. Другие благодаря дорогостоящим косметическим "стареют красиво" и выглядят намного моложе реального возраста.

Ранее УНИАН рассказывал, какие звезды испортили свою внешность в погоне за молодостью.

София Ротару

Советская и украинская актриса София Ротару является любимицей нескольких поколений. Нельзя сказать, что она совсем не изменилась с возрастом. Но в свои 74 года Ротару выглядит потрясающе. Секретом своей молодости Ротару называет строгую диету и уход за кожей. По некоторым слухам, Ротару также делала операции на щеках и шее – именно эти места больше всего выдают возраст.

Райан Гослинг

Главный красавчик Голливуда как будто застыл во времени. В сорокалетнем возрасте у актера не видно ни одной морщины или седого волоска. Гослинг по-прежнему остается одним из секс-символов Америки и не собирается уступать этот титул более молодым актерам.

Джаред Лето

Пожалуй, единственное изменение во внешности звезды за прошедшие годы – более густая борода. Фанаты Джареда не раз замечали, что их кумир будто бы совсем не стареет. В возрасте почти 50 лет у музыканта совсем нет морщин, а его тело сохранилось в прекрасной форме.

Ольга Сумская

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская до сих пор известна под прозвищем "Роксолана", хотя снималась в одноименном сериале 25 лет назад. Сейчас актрисе 55 лет, но выглядит она значительно моложе. Актриса сохранила молодость кожи и стройность фигуры. Она до сих пор активно снимается в фильмах и телепроектах.

Оля Полякова

Яркая и эпатажная Оля Полякова ничем не выдает свой возраст – 37 лет. Оля совершенно не стесняется позировать в купальниках и обтягивающих нарядах, и показывать фото без макияжа. Ведь её кожа и фигура практически безупречны.

Шерон Стоун

Сложно поверить, что американской актрисе и бывшей модели уже 63 года. Красоты и сексуальности в ней ничуть не меньше, чем в самом начале карьеры. По словам актрисы, она не делает ничего особенного для сохранения молодости. Она считает, что морщины и прочие несовершенства лишь добавляют ей чувственности.

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Автор: Екатерина Пулатова