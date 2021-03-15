Украинские звезды ездят на элитных авто. Видимо, с помощью таких машин они хотят подчеркнуть свой статус.
Об этом сообщает Kyiv Live.
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Тину Кароль заметили в авто Porsche Cayenn, хотя сама машина зарегистрирована на музыканта из ее команды Антона Попова. Сама Кароль владеет белым Land Rover и еще семью машинами Subaru, которые достались ей от покойного мужа Евгения Огира. Любимая машина певицы - это Subaru Impreza STI за два млн гривен.
Настя Каменских ездит на Mercedes GLS 400 d за четыре миллиона гривен. Также она пользуется услугами личного водителя.
Ирина Билык, как говорит она сама, получила электромобиль Tesla с большой скидкой от своего друга на 30-летнюю годовщину их знакомства. Всего такая машина ей обошлась в 1,5 миллиона гривен.
А вот Оля Полякова ездит на бусе Chevrolet за три миллиона гривен. А Наталья Могилевская предпочитает Volvo ХС90 за два миллиона гривен.
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