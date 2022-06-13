Поклонники заявили, что у них пошли мурашки по телу от такого исполнения.

Актеры студии "Квартал 95" выступили с благотворительным концертом в Варшаве, где собирали деньги на помощь Украине.

Так, во время концерта они чувственно исполнили гимн Украины и довели зрителей до слез. Позже видео этого момента появилось в социальной сети Instagram.

Поклонники отметили, что им сложно сдерживать слезы, глядя на то, что происходит в Украине и на то, как сейчас объединились люди, чтобы победить в этой кровопролитной войне. Также актеров студии похвалили за исполнение гимна и добавили, что у них получилось очень трогательно, аж до мурашек.

"Без слез не могу на это смотреть", "До слез. Жаль, что не удалось попасть на концерт. Слава Украине", "Спасибо вам! Это было потрясающе! До слез! Вы крутые, мы крутые, мы обязательно победим", "До мурашек", "Это было очень круто", - пишут пользователи сети в комментариях под видео.

Напомним, благотворительный тур "Жизнь Победит" продолжится сегодня, 13 июня, в Праге.

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