Андрея Данилко часто подозревали в нетрадиционной ориентации.

Украинский артист Андрей Данилко, который стал популярным благодаря псевдониму Верки Сердючки, неоднократно вызывал споры в сети. А причиной жарких споров стала вероятная нетрадиционная ориентация шоумена, ведь в свои 49 лет он не женат.

Так, артисту приписывали роман с разными известными женщинами, среди которых и его сценическая мама Инна Белоконь. Впрочем, слухи об этом романе не подтвердились. Инна счастлива замужем и воспитывает уже взрослую дочь.

Так что же на самом деле происходит в личной жизни Андрея Данилко? Артист неоднократно говорил о том, что вроде и не против создать свою ячейку общества, но не встретил ту самую.

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Конечно, поклонники не охотно верят в эти слова Данилко, продолжая убеждать себя и других пользователей сети в том, что Данилко нетрадиционной ориентации.

Папарацци пытались подловить шоумена на романтических встречах с мужчинами, но им этого так и не удалось сделать. Все чисто и прозрачно: Данилко любит женщин.

К слову, мнение о том, что Данилко - гей, могло появиться у зрителей еще и из-за его эпатажного внешнего вида. Ведь не каждый мужчина решиться надевать на сцену колготки, платья, вставлять шары в бюстгальтер и носить корону на голове. Впрочем, именно благодаря такому стилю и таланту артисту удалось "сколотить" свое состояние.

Напомним, ранее Андрей Данилко поделился теплым фото с Лаймой Вайкуле.

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