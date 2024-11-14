Ее родные настаивают на продолжении следствия.

После двух недель пропажи без вести, звезду сериала "Сплетница" Шанель Бэнкс нашли. Об этом пишет издание ABCnews.

Полиция сообщила, что актриса найдена в Техасе. С ней все хорошо и сейчас Бэнкс находится в безопасности.

По словам правоохранителей, в деле не обнаружено никаких преступлений, поэтому его решили закрыть. Однако родные Шанель хотят опровергнуть это решение. Они отмечают, что до сих пор актриса не вышла с ними на связь. Более того, по их словам, найденный человек не сильно похож на Бэнкс.

Видео дня

Больше официальных подробностей не сообщается.

Что известно об исчезновении актрисы Шанель Бэнкс

С конца октября звезду сериала "Сплетница" никто не видел. Позже ее родные подали заявление в полицию. Они отметили, что исчезновение Шанель является довольно странным, ведь она внезапно покинула свою квартиру в Лос-Анджелесе и не взяла с собой личные вещи, машину и домашних любимцев.

Двоюродная сестра Шанель считает, что муж актрисы, за которого она вышла замуж в 2023 году, может быть причастен к ее исчезновению. Он отказался от сотрудничества с полицией и не говорил на эту тему.

Напомним, ранее Николас Карма рассказал, чем завершилось нападение с оружием на него в Полтаве.

Вас также могут заинтересовать новости: