Мужчина уже не впервые попадает под стражу.

Американский актер Майкл Мэдсен, который играл в известных фильмах режиссера Квентина Тарантино "Бешеные псы" и "Убить Билла", арестовали. Об этом сообщает издание Independent.

Оказалось, что 65-летнего мужчину взяли под стражу из-за обвинений в домашнем насилии от его жены ДеАнны Морган. Правоохранители отреагировали на вызов и позже арестовали Мэдсена за то, что "он толкнул жену и выгнал из дома".

"Это были разногласия между Майклом и его женой, которые, как мы надеемся, решатся положительно для них обоих", - прокомментировал представитель актера.

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К слову, мужчину задержали в 01.40 ночи, а позже отпустили после внесения залога в размере 20 000 долларов (примерно 827 тысяч гривень). Его жена пока не комментировала этот инцидент.

Кстати, это не первый арест в жизни Майкла. Ранее его задерживали за жестокое обращение с ребенком и несколько раз за вождение в нетрезвом состоянии.

Что известно о Майкле Мэдсене

Майкл родился в Чикаго. Прежде чем стать актером, он попробовал множество профессий: работал маляром и автомехаником, санитаром на скорой помощи и рабочим на автозаправке. Карьера Майкла началась в театре "Steppenwolf Theatre Company".

Наиболее известен Мэдсен в сотрудничестве с Квентином Тарантино. Актер сыграл в фильмах "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмерка".

Что касается личной жизни, то Майкл был трижды женат. С третьей женой ДеАнни Морган, которая стала жертвой насилия, актер сыграл свадьбу в 1996 году. В их браке родилось трое детей.

Напомним, ранее 26-летний сын актера Майкла Мэдсена покончил с собой.

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