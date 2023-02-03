Актриса Хлоя Черри попала в скандал 27 января.

Актриса Хлоя Черри, которая сыграла Фэй в сериале "Эйфория", попала в скандал - ее обвинили в краже блузки из магазина одежды. Сообщается, что вещь, которую она пыталась похитить, стоила 28 долларов.

Газета штата Пенсильвания Lancaster Online пишет, что Хлоя приобрела в магазине несколько вещей, за которые заплатила банковской картой, но одну вещь она пыталась вынести из бутика без оплаты. Однако правозащитники знаменитости описывают ситуацию немного по-другому:

"Произошла путаница из-за блузки, оплата за которую не была должным образом списана с кредитной карты моей клиентки. Она ни в коем случае не "призналась" в том, что взяла блузку, поскольку это было не так. Эта история больше похожа на то, что местный магазин использует имя знаменитости".

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Кто такая Хлоя Черри

25-летняя американская актриса, порноактриса и модель. Больше всего прославилась благодаря роли в американском подростковом телесериале от НВО "Эйфория".

Напомним, сериал "Эйфория" с Зендеей продлили на третий сезон.

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