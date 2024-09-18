Пользователи сети ее раскритиковали.

В социальной сети Reddit появилось видео с маленькой девочкой, у которой заметно округлившийся животик. Сообщается, что юная девочка беременна. По этому поводу она решила устроить гендер-пати.

В кадре она держит в руках огнетушитель, из которого выходит розовый дым, что говорит о том, что у нее родится девочка.

Хоть сама девочка очень радуется на видео, пользователи сети негодуют. Они резко раскритиковали беременную девочку. Однако нашлись и те, кто не поверил в реальность этого видео. Некоторые фолловеры все еще верят в то, что это видео - постанова.

Что пишут в сети

"Возраст - это всего лишь число"

"Я молю Бога, чтобы это было не то, что я думаю. Пожалуйста, кто-нибудь, скажите, что это все недоразумение"

"Что это, черт возьми, такое?"

"Как безответственно поступают некоторые люди"

"Биологически это возможно. Мне было 8 лет, когда у меня начались месячные. Я могла забеременеть в 8 лет"

"Ради человечности и надежды, давайте просто предположим, что она эльф"

"Из пятого класса сразу во взрослую жизнь"

"Я просто буду считать это неудачной шуткой"

Напомним, ранее стало известно о том, что блогерша Таня Пренткович беременна.

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