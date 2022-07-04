Актера раскритиковали за поддержку преступного режима Кремля.

Звезда сериала "Воронины" Георгий Дронов еще в мае поддержал войну в Украине, но поклонники ситкома обратили на это внимание только сейчас.

Еще весной Дронов назвал подвигом геноцид украинского народа. Тогда он выступил "за" денацификацию Украины и отметил, что в нашей стране есть нацисты.

После таких высказываний актера и после того, как видео с его словами начало распространяться в сети, поклонники "Ворониных" раскритиковали его и заявили, что больше не смогут смотреть сериал с его участием.

Так, пользователи сети Twitter резко высказались в адрес Дронова. Многие из них отправили его вслед за русским военным кораблем.

Отметим, Георгий Дронов поддерживает президента РФ Владимира Путина. В мае он посетил Белгород, где встретился с беженцами с так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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