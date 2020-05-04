Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал показала лицо без макияжа (фото)

25-летняя девушка предстала перед поклонниками без макияжа, с простой прической и в лаконичной черной блузке.

Актриса Анна Кошмал, ставшая известной благодаря сериалу “Сваты”, поделилась с поклонниками нежной фотографией.

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Снимок она разместила в своем Instagram.

25-летняя девушка предстала перед поклонниками без макияжа, с простой прической и в лаконичной черной блузке.

"Сегодня можно сказать почти праздник. Утром обратила внимание, что началась последняя неделька строгого карантина в 🇺🇦 и пустилась в пляс... чуть позже его конечно продлили, но ограничения уже полегче, и на том спасибо", - написала Анна.