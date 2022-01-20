Дария Рыбак начала активно заниматься спортом.

Украинская актриса Дария Рыбак поделилась с поклонниками историей своего похудения. Долгое время девушка была недовольна своей фигурой, поэтому решила заниматься спортом и села на диету.

"Я из тех вечно худеющих девочек. Постоянно недовольная своим телом, всегда хочется еще лучше, объемы еще меньше, а пресс еще ярче. И, как и с питанием, в тренировках пробовала если не всё, то многое", - начала рассказ Дария.

По словам актрисы, сейчас она тренируется дома три раза в неделю.

Читайте такжеЗвезда "Сватов" заворожила сеть редкими кадрами с мужем и сыном"Помимо этих трех тренировок у нас есть растяжка, тренировки тазового дна (что очень важно для женского здоровья) и просто классный девчачий вайб. Выбирайте то, что вам подходит, но не забивайте на себя! Нравится себе - это невероятный кайф", - добавила актриса.

Напомним, ранее певица Александра Зарицкая назвала шокирующий результат похудения за год.

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