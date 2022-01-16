Певица занимается спортом и сидит на диете.

Украинская певица Александра Зарицкая в очередной раз похвасталась результатами своего похудения. За год звезда сбросила 30 килограмм лишнего веса.

Ее трансформация началась на проекте "Танцы со звездами". Тогда артистка начала худеть, чтобы ее партнеру Юрию Мешкову было легче делать с ней поддержки. После вылета из шоу она продолжила заниматься спортом и сидеть на диете.

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"Это физические нагрузки. Сейчас снова начинаю заниматься танцами, по три-четыре часа трижды в неделю. Ненавижу цифры, но уже за год минус 30", – призналась Зарицкая в программе "Невероятная правда о звездах".

Напомним, ранее Александра Зарицкая похвасталась шпагатом.

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