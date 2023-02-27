Актриса поблагодарила свою маму в день ее рождения.

Украинская актриса, которая обрела популярность благодаря съемкам в сериале "Сваты", Анна Кошмал показала свою маму и поздравила ее с днем рождения.

Обычно Кошмал не рассказывает о своей семье и личной жизни, но в этот раз она все же приоткрыла завесу. Известно, что ее мама - учитель.

"У моей мамочки день рождения! Добрая, мудрая, талантливая, умная, легкая на подъем. Мам, мне так с тобой повезло. Ты столько любви во мне взрастила. Спасибо! Люблю тебя", - трогательно написала Анна.

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Интересно, что в кадре ее мама позирует вместе со своим внуком Михаилом. Снимок был сделан во время отдыха.

Кто такая Анна Кошмал

Анна Кошмал - украинская актриса. Известность получила благодаря роли Жени Ковалёвой в 5-7 сезонах телесериала "Сваты", за которую была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию "Телетриумф". Также исполняла главную роль в популярных украинских сериалах "Сашка", "Хороший парень", "Село на миллион".

Анна Кошмал считается одной из самых популярных и востребованных молодых украинских актрис.

Напомним, ранее Анна Кошмал показала стальной пресс в новой фотосессии.

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