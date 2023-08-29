Актриса скрывает своего избранника от публики.

Украинская актриса Анна Кошмал пообщалась с поклонниками в инста-сториз и ответила на самые каверзные вопросы. Один из подписчиков поинтересовался, почему артистка рассталась со своим мужем.

Причиной такого вопроса стало то, что Анна никогда не показывала своего супруга, лишь со спины. Более того, в ее социальных сетях нет общих фотографий с избранником. Она также не называет и его имени.

Известно лишь то, что зимой 2017 года она вышла замуж. Уже через год у пары родился сын Михаил.

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Но как выяснилось, Кошмал не показывает своего супруга не потому, что они расстались. Причину своей скрытности она, конечно, не назвала, зато развеяла все слухи.

"А кто сказал, что я рассталась с мужем? Или я чего-то не знаю?" - пошутила актриса.

Чем известна Анна Кошмал

Анна Кошмал - украинская актриса, получившая популярность благодаря роли Женьки в сериале "Сваты". Также она исполняла главную роль в популярных украинских сериалах "Сашка", "Хороший парень", "Село на миллион".

Кошмал считается одной из самых успешных актрис Украины.

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