Ушли из жизни вместе: стала известна причина смерти звезды "Сумерек" и его возлюбленной

Тела актера и его девушки нашел брат Грегори.

Актер Грегори Тайри Бойс, известный по роли в фильме «Сумерки», и его 27-летняя девушка Натали умерли от передозировки наркотическими средствами, а именно кокаином и фентанилом.

Читайте такжеИзвестный американский актер покончил с собой после попытки убийства экс-возлюбленнойКак пишет Daily Mail, это подтвердила химико-токсикологическая экспертиза.

Известно, что тела актера и его возлюбленной нашел его брат в их собственном имении в Лас-Вегасе.

По словам брата киноактера, он увидел машину Грегори на заправке, что его довольно сильно озадачило, поскольку они с Натали должны были быть в другом городе.

Ранее УНИАН сообщал, что о смерти актера и его девушки стало известно 19 мая.

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