Мужчина уже не впервые демонстрирует свою позицию.

Лидер легендарной британской группы "Judas Priest" Роберт Гэлфорд поддержал Украину в борьбе с российскими оккупантами. Об этом пишет канал Metal Pilgrim в соцсети Х.

Недавно на своем концерте в Берлине 72-летний певец поднял сине-желтый флаг перед большой зрительской аудиторией.

"Боги металла в Берлине вчера вечером! Спасибо за вашу поддержку, Роб Гэлфорд и "Judas Priest"! Спасибо за фото, Роб", - говорится в сообщении.

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Что известно о группе "Judas Priest" и их позиции

Группа "Judas Priest" была основана в 1969 году в Великобритании. Впервые музыканты выступили в Украине в 2005 году во Дворце спорта. В следующий раз украинцы имели возможность увидеть выступление группы в 2012 году. Из-за начала полномасштабного вторжения России, "Judas Priest" отменили свое выступление в Киеве, однако сразу поддержали Украину.

Например, в ноябре 2023 года Роберт Гелфорд получил в подарок от украинских поклонников - вышиванку. Мужчина сразу надел ее и показался в ней в соцсетях. Также он позировал с флагом Украины и игрушкой-котом, которого назвал Славакит.

Напомним, ранее певца Рода Стюарта освистали во время концерта за поддержку Украины.

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