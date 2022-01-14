После такого решения актеру пришлось жить в гримерке несколько месяцев.

Популярный украинский актер Виктор Жданов, известный по ролям в сериале "Поймать Кайдаша" и фильмам "Киборги" и "Почему я живой?" рассказал, как из-за начала войны на востоке Украины ему с семьей пришлось покинуть родной дом в Донецке и переехать в Киев. Также его ждал непростой поворот в личной жизни.

В столице он с семьей сначал жил у дочери, полгода у них не было работы, они жили на пособие от государства: Виктор получал 300 грн, его жена - тоже 300, а сын - 700 грн. Этот период вспомнил актер во время шоу "Мой секрет" с Машей Ефросининой.

Позже Жданова пригласили на работу в Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра. Тяжелее всего переезд пережил его сын Павел.

"Раскройте, Виктор, секрет, почему вы пару месяцев жили в гримерке театра", - сказала Маша Ефросинина.

"В один из моментов своей жизни (через 24 года брака) я сказал, что уйду... Я понимаю, что кому-то облегчу жизнь, моей Лене (жене)... Она перестала жить на меня, она начала жить для себя. К такому она не была готова. У нас были разговоры. А чтобы так, конечно, нет", - поделился актер и добавил, что у него сложный характер.

По словам Жданова, он переживал из-за своего решения, ведь это выглядело как предательство, не назвав точных причин разрыва отношений. "Я очень благодарен Лене, что она разрешила мне уйти", - добавил он.

Читайте такжеЗвезда сериала "Поймать Кайдаша" официально женился (фото)Также звезда "Поймать Кайдаша" отметил, что он очень уважает бывшую жену, у них остались хорошие отношения. Более того, они до сих пор официально не разведены.

Студию шоу также посетила жена Жданова Елена Хохлаткина. Она рассказала, что ей было сложно после переезда в Киев, но это очень сблизило их с детьми.

"Я поняла, что закончилась энергия внутри нашей пары. Конечно, ты растерян некоторое время. Потом встаешь и идешь", - поделилась Елена и заверила, что обиды нет.

Также жена актера добавила, что она даже помогала ему собирать вещи, когда он решил уйти.

Справка. Виктор Жданов — украинский актер театра и кино. Заслуженный артист Украины (2009). Актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Двукратный обладатель кинопремии "Золота дзиґа" (2018, 2020).

Вас также могут заинтересовать новости: