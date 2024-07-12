Американская актриса Пэт Колберт, которая известна по роли в сериале "Даллас", умерла. Ей было 77 лет. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание Deadline.

Тело звезды нашли в ее доме в Калифорнии. Известно, что последние десять лет Пэт перенесла три инсульта. Церемония прощания с актрисой запланирована на 20 июля.

Коллеги и знакомые до сих пор не могут поверить в эту потерю. Они отметили, что Колберт сделала весомый вклад в киноиндустрию и они всегда с приятными эмоциями будут вспоминать совместную работу.

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Что известно о Пэт Колберт

Пэт сначала дебютировала на телевидении в 1979 году. Позже она стала одной из главных героинь фильма "Фламинго-роуд". Однако больше всего Колберт запомнилась зрителям сериалом "Даллас". В нем она сыграла ведущую и менеджера "Клуба нефтяного барона" - героиню Дору Мэй, которая сразу понравилась американцам. Актриса играла в сериале до 1991 года, то есть до последнего сезона.

После окончания киноленты Пэт сыграла в эпизодах фильмов "Сестры", "Настоящие цвета" и во многих других киноработах.

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды фильма "Сияние" Шелли Дювалл.

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