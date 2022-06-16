Райан Грэнтхем убил маму в собственном доме.

24-летний американский актер Райан Грэнтхем, который обрел популярность после съемок в "Ривердейле", совершил тяжелое преступление.

Об этом сообщает CBS.

В собственном доме он застрелил родную мать. В момент, когда женщина играла на пианино, он нажал на курок и пуля попала ей в голову. Позже Райан признался, что застрелил мать, чтобы она не была свидетелем того, как он готовится убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По данным издания, актер убил свою мать еще в 2020 году, но общественности стало известно об этом только сейчас. Отмечается, что Райан после убийства матери накрыл ее простыней, а рядом с телом оставил свечи и четки. Затем он направился в колледж в Оттаве.

Кроме того, сообщается, что Грэнтхем хотел не только убить Трюдо, но и устроить массовое насилие в колледже. Но по пути к месту назначения он изменил свои планы и решил сам сдаться полиции.

За такое преступление Райана могут присудить к пожизненному заключению, но есть одно смягчающее обстоятельство. Так как он сделал чистосердечное признание, то ему может грозить до 18 лет лишения свободы.

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