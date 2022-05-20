Предстоящий седьмой сезон станет для шоу последним.

Американский телеканал The CW объявил о закрытии популярного подросткового детективного сериала "Ривердейл" (Riverdale) после выхода седьмого сезона.

Как пишет Variety, предстоящий седьмой сезон шоу, который запланирован к выходу летом 2023 года, станет для шоу последним.

Отметим, сериал "Ривердейл", основанный на серии Archie Comics (одна вселенная с приключениями Сабрины Спеллман), стартовал в январе 2017 года и на данный момент насчитывает шесть сезонов. Параллельно с The CW сериал выходит на Netflix.

В центре сюжета сериала – изначально группа подростков из сонного городка Ривердейл, который потрясает загадочная смерть одного из наследников местной влиятельной семьи.

По ходу сериала герои Арчи Эндрюс (Кей Джей Апа), Бэтти Купер (Лили Рейнхарт), Вероника Лодж (Камила Мендес), Джагхед (Коул Спроус), Шерил Блоссом (Мэделин Петш) и другие открывают страшные тайны городка, плетут интриги, противостоят мафии, решают дела любовные и борются за власть. События 5 сезона происходят спустя семь лет после финала 4 сезона, когда герои становятся старше.

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