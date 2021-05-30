Ирина Сопонару вызвала фурор в сети.

Украинская актриса Ирина Сопонару позировала в стильном образе.

Соответствующее фото она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram.

Звезда предстала в белой футболке, черной мини-юбке и босоножках на высоком каблуке. Наверх она накинула белый удлиненный пиджак, а также взяла с собой сумочку. Образ получился стильным и вто же время откровенным, ведь можно рассмотреть стройные ножки Сопонару.

"Полжизни отдал бы за эти ноги", "Хорошенькая", "Прелесть", "Замечательное фото", "Идеальная", "Великолепная", "Отличные ножки", - прокомментировали фото пользователи сети.

Кто такая Ирина Сопонару:

Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim. Очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль. Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие".

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Автор: Диана Могилевич