Американский актер Билл Коббс, который известен по фильмам "Телохранитель", "Ночь в музее" и другим киноработам, ушел из жизни. Мужчине было 90 лет.

Печальную весть сообщил его публицист Чак Джонс. Причину смерти пока не называют. Известно лишь, что Коббс умер в собственном доме к востоку от Лос-Анджелеса. В последние дни жизни с ним рядом были его родные и друзья.

Что известно о Билле Коббсе

С детства Билл хотел стать актером. Сначала играл в любительском театре. Однако потом работал техником, а после армии был продавцом офисных товаров. Свою же официальную актерскую карьеру Коббс начал в 40 лет. Самые известные его фильмы: "Телохранитель", "Доверенность Хадсакера", "Ночь в музее", "Клан Сопрано", "Последний подарок" и другие.

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В 2012 году он сыграл роль в сериале "На старт!" вместе с уже покойным актером Мэттью Перри. В 2020 году Коббс стал лауреатом премии Эмми за участие в телевизионном шоу Дина Дана.

Напомним, ранее стало известно о смерти актера Дональда Сазерленда, который сыграл в фильмах "Голодные игры", "Ограбление по-итальянски" и во многих других кинокартинах.

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