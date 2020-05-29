У звезды фильма "Москва слезам не верит" от коронавируса умер муж

Наталья Вавилова и Самвел Гаспаров познакомились на премьере ленты "Москва слезам не верит" в 1979 году.

Муж известной российской актрисы, звезды ленты "Москва слезам не верит" Натальи Вавиловой умер от коронавируса.

О смерти 81-летнего режиссера Самвела Гаспарова сообщил редактор Георгий Сааков. В соцсети он оставил печальный пост, в котором кроме смерти Гаспарова также сообщил, что с COVID-19 борется и Наталья Вавилова.

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"В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров, уроженец Тбилиси, выпускник ВГИКа, ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска". Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел... Скорейшего выздоровления его жене - актрисе Наталье Вавиловой. Светлая память!", - говорится в посте.

Наталья Вавилова и Самвел Гаспаров познакомились на премьере ленты "Москва слезам не верит" в 1979 году и с тех пор были неразлучны. Наталья сыграла в фильме дочь главной героини Александру.

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