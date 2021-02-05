Голливудская актриса Анджелина Джоли продает дорогую картину - подарок от ее бывшего мужа Брэда Питта.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, это полотно кисти британского премьер-министра Уинстона Черчилля, которое он написал во время второй мировой войны. Называется "Башня мечети Кутубия".
По предварительным оценкам, стоимость картины - почти 3,5 миллиона долларов. Аукцион запланирован на 1 марта.
Напомним, несколько лет экс-супруги не могли прийти к компромиссу в вопросе опеки над детьми. Их бракоразводный процесс начался в 2016 году. Сейчас же между Анджелиной и Брэдом установились добрые отношения.
Как известно, у Джоли и Брэда Питта трое родных детей и трое приемных.
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