У Дорнана подозрение на сердечный приступ.

Британский актер Джейми Дорнан попал в больницу во время поездки в Португалию. Сообщается, что у него подозрение на сердечный приступ.

Западные СМИ отмечают, что Дорнан имел контакт с ядовитыми гусеницами на поле для гольфа, которые и спровоцировали ухудшение состояния здоровья.

Джейми Дорнан почувствовал симптомы, напоминающие сердечный приступ: покалывание в левой части тела, учащенный пульс, онемение некоторых конечностей.

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По итогу актера госпитализировали и подключили к специальному медицинскому оборудованию. На данный момент он вернулся в отель, но находится под наблюдением специалистов.

Отметим, Джейми Дорнан получил признание после роли Кристиана Грея в фильме "50 оттенков серого". Несмотря на то, что фильм пользовался бешеной популярностью среди зрителей, критики посчитали эту роль худшей в карьере актера и наградили его премией "Золотая малина". К слову, его партнерша Дакота Джонсон также получила эту антипремию.

Кроме того, Дорнан сыграл в таких фильмах как "Белфаст", "Турист", "Каменное сердце" и других.

Напомним, у герцогини Йоркской диагностировали рак кожи.

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