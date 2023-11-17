По ее словам, она была влюблена, но сейчас рада, что у них ничего не получилось.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая дала большое интервью Славе Демину, в котором приоткрыла завесу своей личной жизни. Она рассказала, что в 20 лет встречалась с россиянином.

Тогда ей казалось, что между ними есть любовь, однако сейчас она уже в этом не уверена. Витвицкая лаконично сказала: "Возможно".

При этом она рада тому, что они много лет назад расстались. А все потому, что мужчина родом из страны-агрессора. Поэтому у них сейчас могли бы возникать разногласия на политической почве.

Витвицкая рассказала, что на тот момент рассталась со своим молодым человеком после того, как они разъехались по разным странам. То есть их отношения не пережили расстояние.

"Я очень рада, что у нас тогда не сложилось. Тогда я очень переживала, но сейчас понимаю, что это классно", - сказала Соломия.

Личная жизнь Соломии Витвицкой

В ноябре 2013 года Соломия Витвицкая вышла замуж за режиссера и клипмейкера Влада Кочаткова. Однако в 2021 году пара заявила о разводе.

Известно еще о нескольких романах знаменитости, но имена своих экс-возлюбленных она не называет.

Сейчас сердце Соломии занято. В интервью Демину она призналась, что влюблена, однако опять-таки имени своего избранника не назвала. Также Витвицкая объяснила, почему у нее нет детей.

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