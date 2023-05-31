Певица рассказала, что получила этот подарок от Волынских пограничников.

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, что военные сделали ей подарок. Звезда получила презент в Луцке.

На своей странице в Instagram певица вышла в Stories и похвасталась подарком. Оказалось, военные подарили ей часы.

По словам певицы, теперь она знает, когда начнется контрнаступление. Полякова шутит, что точно его не пропустит благодаря часам.

"Была недавно в Луцке. Волынские пограничники подарили мне такие военные часы. Поэтому теперь я уже точно знаю, когда именно начнется контрнаступление. Я уже готова!" - рассказала певица.

На видео можно заметить, что военные подарили Поляковой часы с эмблемой Государственной пограничной службы Украины. На ней изображен зеленый крест.

Полякова получила подарок от военных - видео

Оля Полякова - последние новости

Певица недавно призналась, что на фоне полномасштабной войны ее отношения с мужем испортились. По словам Поляковой, все годы брака с бизнесменом Вадимом Буряковским были для нее достаточно счастливыми. Однако из-за российской агрессии ей пришлось вывозить детей из Украины, из-за чего звезда отвыкла от мужа.

Певица воспитывает двух дочерей. Недавно старший ребенок Поляковой, 18-летняя Маша, заинтриговала фанов намеком на помолвку с парнем. Девушка показала фото обручального кольца.

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