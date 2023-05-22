Супруга певицы зовут Вадим. Вместе они уже более 15 лет.

Певица Оля Полякова впервые публично заговорила о проблемах в семье. Звезда призналась, что все годы брака с бизнесменом Вадимом Буряковским были для нее довольно счастливыми, вот только полномасштабная война внесла свои коррективы.

Артистка сразу после 24 февраля 2022 года покинула Украину, чтобы спрятать своих детей от войны, поэтому вызовом стали не только стрессы и страх за собственную жизнь, но и расстояние. Они с Вадимом отвыкли друг от друга, а также произошла переоценка ценностей.

Однако Ольга понимает, почему возникло это ощущение отдаленности, поэтому надеется на то, что ситуацию получится исправить.

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"Будем чинить. Я понимаю, что это не только я. Многие жили в разлуке и многие отвыкли друг от друга. Надо привыкать. Никто не остался прежним, никто не остался таким, каким был до этого. Все изменились, у всех изменились смыслы, у всех изменилась жизнь", - рассказала известная исполнительница в интервью программе "Сніданок з 1+1".

Напомним, Оля Полякова чувственно обратилась к защитнику Мариуполя Дианову.

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