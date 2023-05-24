Девушка заинтриговала поклонников.

Бойфренд дочери украинской певицы Оли Поляковой обнародовал в своих соцсетях фотографию с рукой Маши и заинтриговал поклонников новостью об их женитьбе.

На кадре заметны две руки - его и Маши. На безымянном пальце правой руки у Поляковой виднеется кольцо с большим зеленым камнем.

"Она сказала "да". Жду ваши поздравления", - подписал фото Артур.

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Известно, что предложение руки и сердца Артур якобы сделал Маше во время прогулки в Манчестере - город в Англии. Девушка была одета в шелковый костюм из свободных брюк и блузки. Дополняли ее образ светлые кроссовки.

Однако позже влюбленные поспешили опровергнуть информацию о предстоящей свадьбе. Маша в инста-сториз рассказала, что это была всего лишь шутка.

Чем известна Маша Полякова

Маша Полякова активно ведет свой блог в Инстаграмм. Девушка рассказывает о своей жизни и учебе в Великобритании, куда она переехала в начале полномасштабного российского вторжения.

Известно, что девушка решила пойти по стопам своей матери. Она учится на музыкальном факультете. Более того, у нее есть своя группа "ШВЫ".

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