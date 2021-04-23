Звездная итальянская актриса поделилась с поклонниками снимками из очередной фотосессии для модного журнала.

Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagram снимки с новой фотосессии для модного глянца.

Читайте такжеРоскошь и стиль: Моника Беллучи предстала в необычном лукеВ частности, она поделилась кадрами из фотосессии для французского журнала Madame Figaro. На фото Беллуччи предстала в чувственном образе. Она позирует, сидя в кресле, в длинном прозрачном платье белого цвета от Dior.

Известная актриса распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.

На другом снимке Белуччи позирует сидя на столе в стильном платье от LANVIN бежевого цвета с принтом. Платье выгодно подчеркнуло стройные ноги актрисы.

"Хорошего всем уикенда", - подписала снимок Моника.

Автором снимков стала фэшн и beauty фотограф Сабин Уиллард.

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Автор: Ирина Погорелая