Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagram снимки с новой фотосессии для модного глянца.
Читайте такжеРоскошь и стиль: Моника Беллучи предстала в необычном лукеВ частности, она поделилась кадрами из фотосессии для французского журнала Madame Figaro. На фото Беллуччи предстала в чувственном образе. Она позирует, сидя в кресле, в длинном прозрачном платье белого цвета от Dior.
Известная актриса распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.
На другом снимке Белуччи позирует сидя на столе в стильном платье от LANVIN бежевого цвета с принтом. Платье выгодно подчеркнуло стройные ноги актрисы.
"Хорошего всем уикенда", - подписала снимок Моника.
Автором снимков стала фэшн и beauty фотограф Сабин Уиллард.
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