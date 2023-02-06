Пара выглядит очень счастливой на фоне карпатских гор.

Победитель второго сезона романтического реалити "Холостячка", 33-летний Андрей Задворный, после разрыва с главной героиней Златой Огневич нашел свою любовь.

Его избранницей стала 19-летняя модель из Черновцов Юлия Поляк. Ранее он уже показывал фотографии с любимой, но на них не было видно ее лица. Сейчас же девушка решилась обнародовать их совместное фото во время отдыха в Драгобрате.

Они катались на сноубордах и позировали на фоне заснеженных гор. Фото получились впечатляющими.

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"Кот", - подписала фото Поляк и добавила "сердечко".

Личная жизнь Андрея Задворного

Андрей был женат. У него есть дочь от первого брака. Позже он пришел на проект "Холостячка", где стал победителем. Однако построить отношения со Златой Огневич ему не удалось.

Как говорила сама певица, Андрей внезапно сообщил ей о разрыве. Они не общаются до сих пор. Задворный даже не позвонил ей, когда началась большая война.

После этой истории мужчина скрывал свою личную жизнь, и только недавно признался, что его сердце занято.

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