"Золушка": Злата Огневич восхитила сеть ярким "луком"
15:02, 02 августа 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Злата Огневич / УНИАН
Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в шикарном платье.
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Девушка предстала в желтом пышном платье, которое сделано с глубоким декольте. Платье украшено симпатичными узорами, а наверх него пришит яркий пышный фатин. Дополнили образ бежевые босоножки на высоком каблуке.
"Как в сказке. Принцесса на ступеньках", "Очень красивая и женственная", "Златочка, вы просто Золушка, на вас волшебное платье и шикарные босоножки", "И лебедь будет грёзами нести тот нежный женский облик покоривший изнутри", - написали фанаты.
Злата показала фото / instagram.com/zlata.ognevich
Как сообщал УНИАН, Злата Огневич снялась в белье в новом клипе.
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