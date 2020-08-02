"Золушка": Злата Огневич восхитила сеть ярким "луком"

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в шикарном платье.

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Девушка предстала в желтом пышном платье, которое сделано с глубоким декольте. Платье украшено симпатичными узорами, а наверх него пришит яркий пышный фатин. Дополнили образ бежевые босоножки на высоком каблуке.

"Как в сказке. Принцесса на ступеньках", "Очень красивая и женственная", "Златочка, вы просто Золушка, на вас волшебное платье и шикарные босоножки", "И лебедь будет грёзами нести тот нежный женский облик покоривший изнутри", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Злата Огневич снялась в белье в новом клипе.

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