Злата Огневич снялась в белье в новом клипе (видео)
В новом клипе на песню "Богиня" певица Злата Огневич предстала в весьма непривычном откровенном образе — в кружевном нижнем белье.
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Новая видеоработа опубликована на YouTube-канале артистки. Как говорится в описании к клипу, его цель — донести обществу важную мысль: каждая девушка и женщина особенна и безупречна, несмотря на вес, возраст, профессию и другие особенности.
"Я уже долгое время вынашивала идею создания такого видео, ведь песня "Богиня" именно об этом: о женской красоте, индивидуальности и личной магии каждой из нас", - поделилась Огневич.
Режиссером видеоработы выступил Тарас Голубков, известный по клипам для Monatik, "Скрябина", Zivert и Филиппа Киркорова.
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