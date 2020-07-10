Злата Огневич снялась в белье в новом клипе (видео)

Ценить и уважать себя — главный месседж новой композиции артистки.

В новом клипе на песню "Богиня" певица Злата Огневич предстала в весьма непривычном откровенном образе — в кружевном нижнем белье.

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Новая видеоработа опубликована на YouTube-канале артистки. Как говорится в описании к клипу, его цель — донести обществу важную мысль: каждая девушка и женщина особенна и безупречна, несмотря на вес, возраст, профессию и другие особенности.

"Я уже долгое время вынашивала идею создания такого видео, ведь песня "Богиня" именно об этом: о женской красоте, индивидуальности и личной магии каждой из нас", - поделилась Огневич.

Режиссером видеоработы выступил Тарас Голубков, известный по клипам для Monatik, "Скрябина", Zivert и Филиппа Киркорова.

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