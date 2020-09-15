Злата показала фото / instagram.com/zlata.ognevich

На снимке девушка предстала в полупрозрачной комбинации с цветочным принтом. Стоит отметить, что звезда надела ее на голое тело, что сделало фото более сексуальным.

 "Какая нежность", "Что ты с нами делаешь?", "Богиня", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич