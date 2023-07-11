Мужчина не давал ей покоя долгое время.

Украинская певица Злата Огневич недавно пожаловалась на мужчину, который караулил ее возле дома, звонил консьержу в попытках выяснить, когда звезда будет дома, и оставлял ей букеты.

Изначально артистка говорила, что мужчина, вероятно, влюблен в нее, поэтому и преследует. Она не хотела тогда писать на него заявление в полицию, так как верила, что он сам прекратит ее донимать. Однако просьбы Златы он не услышал, поэтому у нее не было другого выхода, кроме как обратиться в правоохранительные органы.

В инста-сториз певица рассказала, что мужчина писал ей сообщения и даже нашел номер ее телефона. В последней переписке с ним она сообщила, что обратилась в полицию, так как он усердно не хочет оставлять ее в покое.

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Испуганный преследователь сказал, что это был последний раз и больше он не будет себя так вести.

"Гипернавязчивость точно не поможет со мной сблизиться. Вторжение в личное пространство наказуемо законом", - говорит Огневич.

Напомним, недавно Злата Огневич пожаловалась на "шумных" соседей, которые затеяли ремонт и не давали ей спокойно находиться в своей квартире.

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