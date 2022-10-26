Подробностями своих романтических отношений звезда не делится, однако намекнула фанатам на то, что ее сердце не свободно.

Известная украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", намекнула фанатам на то, что она состоит в романтических отношениях.

Такой ответ последовал на вопрос одного из ее подписчиков в Instagram.

"Ну, как вам сказать. Сама себе этот вопрос недавно задавала. Всему свое время", - написала Огневич.

Артистка не стала разглашать подробности, но из ответа понятно, что сердце певицы явно занято.

Злата Огневич: личная жизнь

Отметим, что во втором сезоне шоу "Холостячка" певица выбрала Андрея Задворного, однако у нее так и не получилось построить с ним отношений. После завершения проекта роман быстро закончился. Еще в начале шоу артистка признавалась, что ей очень трудно строить с кем-то отношения, поскольку она очень занятая и активная личность - не все мужчины способны это выдержать.

После выхода "Холостячки" Огневич еще какое-то время афишировала подробности личной жизни, однако после полномасштабного вторжения эту тему в своем блоге звезда практически не поднимает.

Напомним, недавно Злата Огневич впервые рассказала, почему долго носила парик. Это была вынужденная мера, так как певица несколько лет назад испортила волосы окрашиванием.

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