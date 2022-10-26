Известная украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", намекнула фанатам на то, что она состоит в романтических отношениях.
Такой ответ последовал на вопрос одного из ее подписчиков в Instagram.
"Ну, как вам сказать. Сама себе этот вопрос недавно задавала. Всему свое время", - написала Огневич.
Артистка не стала разглашать подробности, но из ответа понятно, что сердце певицы явно занято.
Злата Огневич: личная жизнь
Отметим, что во втором сезоне шоу "Холостячка" певица выбрала Андрея Задворного, однако у нее так и не получилось построить с ним отношений. После завершения проекта роман быстро закончился. Еще в начале шоу артистка признавалась, что ей очень трудно строить с кем-то отношения, поскольку она очень занятая и активная личность - не все мужчины способны это выдержать.
После выхода "Холостячки" Огневич еще какое-то время афишировала подробности личной жизни, однако после полномасштабного вторжения эту тему в своем блоге звезда практически не поднимает.
Напомним, недавно Злата Огневич впервые рассказала, почему долго носила парик. Это была вынужденная мера, так как певица несколько лет назад испортила волосы окрашиванием.