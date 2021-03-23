Зиновий Симчич умер от коронавируса.

Украинский актер Зиновий Симчич умер от коронавируса на 73 году жизни.

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Об этом сообщается на сайте Коломыйского академического областного украинского драматического театра имени Ивана Озаркевича.

"Земная завеса книги жизни нашего побратима и наставника Зиновия Симчича упала, звезда его судьбы, которая ярко засветилась в марте немножко больше, чем 70 лет тому назад, погасла от холодных мартовских ковидных ветров сегодня", - говорится в сообщении.

Чем известен Зиновий Симчич:

Он был сыном знаменитого Василия Симчича - звезды фильмов "Пропавшая грамота", "Захар Беркут", "Мой ласковый и нежный зверь" и других

Зиновий много лет играл в театре, но больше всего запомнился детям. Он играл и короля, и сказочника и других героев

Также он сыграл главную роль в фильме "Борода". Еще он снялся в украинском семейном фэнтези "Только Чудо"

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Автор: Диана Могилевич