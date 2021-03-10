Жизель Оливейра показала новый снимок.

Известная модель Жизель Оливейра опубликовала в Instagram серию жарких фотографий.

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На снимках девушка позирует в черном раздельном купальнике и панаме. При этом девушка лежала на животе, показывая свои сочные ягодицы.

За несколько часов фото набрало более 22 тысяч лайков. Фанаты в восторге от фигуры Жизель.

"Бейба", "Шикарная", "Как же ты круто выглядишь", - пишут поклонники.

Кто такая Жизель Оливейра:

Жизель родилась 7 мая 1993 года в городе Таурус, Бразилия

Она успела засветиться как ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 и даже Moschino

Ее активно продвигает журнал MAXIM

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Автор: Диана Могилевич