Модель показала пикантное фото / instagram.com/giizeleoliveira
Известная модель Жизель Оливейра опубликовала в Instagram серию жарких фотографий.
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На снимках девушка позирует в черном раздельном купальнике и панаме. При этом девушка лежала на животе, показывая свои сочные ягодицы.
За несколько часов фото набрало более 22 тысяч лайков. Фанаты в восторге от фигуры Жизель.
"Бейба", "Шикарная", "Как же ты круто выглядишь", - пишут поклонники.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/giizeleoliveira
Модель показала пикантное фото / instagram.com/giizeleoliveira
Модель показала пикантное фото / instagram.com/giizeleoliveira
Кто такая Жизель Оливейра:
- Жизель родилась 7 мая 1993 года в городе Таурус, Бразилия
- Она успела засветиться как ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 и даже Moschino
- Ее активно продвигает журнал MAXIM
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