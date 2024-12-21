Хореограф рассказал, что он сейчас преподает в университете.

Хореограф Женя Кот и семикратная чемпионка по гимнастике Наталья Татаринцева рассказали, сколько средств им нужно ежемесячно для комфортной жизни.

В интервью программе "Невероятная правда о звездах" Женя Кот рассказал, сколько стоит реклама в его Instagram.

"Самая дешевая реклама в Instagram - это 10 тысяч гривен. Одна Stories. Сообщение где-то вдвое дороже", - отметил танцор.

На вопрос журналистки Мирославы Мандзюк о том, сколько средств нужно паре в месяц для комфортной жизни, Женя Кот ответил:

"Я думаю, где-то около двух тысяч долларов. Учитывая расходы на няню и помощницу по дому, эта сумма возрастает. Возможно, она достигает 100 тысяч гривен и больше", - отметил танцор.

Женя Кот также признался, что его не критикуют за то, что он не на фронте. Он пояснил, что имеет отсрочку от мобилизации, потому что является преподавателем в университете и аспирантом.

"Я всегда откровенно показываю, что я здесь. Данные у меня всегда обновлены, ВВК пройдены. Все сделано. Я преподаватель в университете, плюс до полномасштабного вторжения я продолжил свое обучение. В прошлом году я закончил магистратуру и сразу пошел в аспирантуру. Специальность - культурология. У меня отсрочка. Если, например, военное положение закончится, и будет новое, и я себе не сделаю заново отсрочку, то повестка придет", - рассказал хореограф.

Напомним, Женя Кот с женой после рождения дочери заговорили об усыновлении ребенка.

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