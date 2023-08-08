Артист был неприятно удивлен поведением некоторых людей.

Певец Женя Галич из группы O. Torvald временно вернулся с фронта. Артист пошел защищать Украину в апреле 2022 года, а сейчас он возмутился тем, что увидел в тылу.

В Stories своего Instagram Галич общался с фанами и откровенно отвечал на их вопросы. Одной из самых горячих тем оказалось поведение некоторых людей. Артист отметил, что они не хотят осознавать, что в Украине идет война.

По мнению музыканта, такие люди хотят забыть обо всем и заниматься своими делами, прикрываясь тем, что они "держат экономический фронт". Кроме этого, Галич возмущен хамством и агрессией среди людей.

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По словам артиста, всем украинцам нужно проходить подготовку, учиться стрелять или проходить курсы по тактической медицине. Галич отметил, что с таким "соседом", как РФ, мы все должны быть готовы к чему угодно.

Также Галич рассказал о своей самой большой мечте. Кроме того, что он очень хочет победы Украины, артист хочет вернуться к творчеству.

Женя Галич пошел воевать-что известно

Напомним, артист решил защищать Украину в первые месяцы полномасштабной войны, которую развязала РФ. Галич вступил в ВСУ в апреле 2022 года. Несмотря на то, что артист воюет, он все равно продолжает записывать новые песни.

Недавно Галич гневно обратился к украинцам, слушающих Инстасамку. Люди, которые думают, что музыка "вне политики", сильно ошибаются, отмечал артист.

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