Артист теперь будет защищать Украину на передовой.

Украинский артист Женя Галич вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать нашу страну от российских оккупантов, которые напали на нас 24 февраля 2022 года.

"Женя присоединился к рядам ВСУ. Женя, надавай там оккупантам по зубам!" – поддержали музыканта его коллеги из группы O.Torvald.

Также и сам Женя поделился этой новостью в своем Instagram. Он обнародовал снимок, на котором предстал в военной форме и с оружием в руках.

Стоит отметить, что отец Галича был военным. Поэтому музыкант не раздумывая отправился защищать свою Родину.

Напомним, вместе с Женей Галичем в ВСУ сейчас служат Макс Барских, Андрей Хлывнюк, Коля Серга, Тарас Тополя, Yarmak и многие другие.

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