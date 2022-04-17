Украинский артист Женя Галич вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать нашу страну от российских оккупантов, которые напали на нас 24 февраля 2022 года.
"Женя присоединился к рядам ВСУ. Женя, надавай там оккупантам по зубам!" – поддержали музыканта его коллеги из группы O.Torvald.
Также и сам Женя поделился этой новостью в своем Instagram. Он обнародовал снимок, на котором предстал в военной форме и с оружием в руках.
Стоит отметить, что отец Галича был военным. Поэтому музыкант не раздумывая отправился защищать свою Родину.
Напомним, вместе с Женей Галичем в ВСУ сейчас служат Макс Барских, Андрей Хлывнюк, Коля Серга, Тарас Тополя, Yarmak и многие другие.