На днях нотариус выложила фото, где подписчики разглядели округлый животик.

Кристина Горняк (Остапчук) прокомментировала свою "беременность", в которой ее заподозрили днем ранее. Женщина поблагодарила за поздравления. Об этом она написала в Instagram.

"Спасибо всем, кто вчера поздравил меня с беременностью! Вот что значит правильный, или не очень, ракурс! Сегодня фото с другого ракурса, более актуального на сегодняшний день! Всем цем, а ваши пожелания посылаю всем беременным мамочкам!", - написала жена Владимира Остапчука.

Также она опубликовала снимок в молочном топе, где видно, что никакого беременного живота у нее нет.

Напомним, жену Остапчука заподозрили в беременности после того, как она показала округлый животик.

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