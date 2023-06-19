Эмма Хеминг в честь дня отца опубликовала трогательный снимок со своим супругом и дочерью.

Не секрет, что Брюс Уиллис после новости о тяжелом диагнозе практически исчез из медиапространства. Его лишь изредка можно увидеть в блоге супруги Эммы Хеминг. На редких кадрах можно заметить, что "крепкий орешек" уже не тот - он выглядит увядающим, обессиленным и очень уставшим.

18 июня во всем мире традиционно отмечали день отца. В честь этого Хеминг поделилась трогательным снимком, на котором запечатлены Уиллис и их с Эммой дочь Мейбл Рей.

Отец и дочь в кадре трогательно обнимаются; также мужчина целует свою наследницу в лоб. Вероятно, фотография была сделана во дворе их дома.

Видео дня

"День отца - это время, когда я размышляю о своей глубокой признательности и уважении к Брюсу, когда я наблюдаю, каким отцом он является для наших детей… То, чему он их учит, будет охватывать поколения. Безусловная любовь, доброта, сила, сострадание, терпение, великодушие, стойкость. Поздравляю с Днем отца самого лучшего папу, которого я знаю", - высказалась Эмма.

Диагноз Брюса Уиллиса

Весной 2022 актер заявил, что завершает свою актерскую карьеру. Тогда врачи обнаружили у него афазию. Со временем выяснилось, что афазия - это лишь часть его состояния.

После длительных процедур и анализов врачи обнаружили у актера лобно-височную деменцию. Это не лечится, доктора лишь могут наблюдать за пациентом и стараться поддерживать стабильность его состояния.

Ранее УНИАН писал, что жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о реакции дочери на недуг отца.

Вас также могут заинтересовать новости: