Иванна поделилась деталями в своем Instagram-блоге.

Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна призналась, что читала сообщения своего мужа. Девушка уточнила, что в Instagram ему пишут очень много девушек. Есть даже те, которые открыто говорят, что жена и ребенок - не помеха.

Вот что об этом рассказала сама Иванна:

"Как вы знаете, сегодня мы поменялись страницами. Что же я сделала в первую очередь? Зашла в смс. Думаю, что же там у него происходит. И знаете что я увидела? Много смс от девушек, которые признаются в любви. Говорят о том, что если есть жена и ребенок, то это не повод того, что ты там не подвинешься".

Судя по реакции Иванны, многочисленные фанатки мужа ее вовсе не беспокоят. Далее она продолжила показывать себя и дочь в профиле Романа.

Отметим, жена Романа Сасанчина недавно сообщила, что Instagram заблокировал ее страницу. Причину блокировки девушка не знает, поэтому чтобы не терять аудиторию, перешла на семейный аккаунт.

Напомним, ранее жена победителя "Голосу країни" Сасанчина показала нежные семейные фото.

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