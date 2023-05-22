Публика до сих пор обсуждает выходку артиста и его супруги.

Украинская блогерша Катя Репяхова пожаловалась, что в последние пять дней у нее сильно ухудшилось самочувствие. После скандала, который разгорелся на фоне хвастовства спецпропуском мужа и проездом по режимному Южному мосту в Киеве, Репяхова, судя по всему, сильно нервничала.

Подробнее о своем состоянии женщина рассказала в stories, очевидно, напрашиваясь на жалость со стороны подписчиков.

Как рассказала жена Виктора Павлика, из-за потери аппетита ей тяжело стоять на ногах, а также она не может держать на руках маленького сына. Она быстро устает, а сегодня едва не потеряла сознание прямо на улице.

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"Пять дней я не ем ничего совсем. До такой степени, что уже не могу поднять Мишу, который весит 15 кг. Сегодня меня скрутило просто на улице, не могла встать с асфальта. Поэтому ем через силу", - написала Репяхова, и показала еду, которую приготовила себе на обед.

Скандал с Виктором Павликом: подробности

На прошлой неделе Екатерина Репяхова выложила в своем блоге видео, в котором показала, как едет с Виктором Павликом по Южному мосту в Киеве - объект закрыт для проезда гражданского транспорта уже год. На видео Катя заявила, что это - "удовольствие не для всех", а пропуск, по которому они туда попали, ей якобы подарил Виктор Павлик.

Полиция быстро на это отреагировала. Пропуск у Павлика забрали, а также объяснили ему и его жене, что во время войны снимать режимные объекты запрещено.

Напомним, военные поставили на место Павлика и его жену после скандала с проездом по мосту.

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